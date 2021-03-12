12.03.2021 09:17

Ночью на частной парковке в Харькове сгорели две иномарки (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар произошел возле ТЦ Протон в Основянском районе города.

12 марта в 1:13 спасателям сообщение о пожаре на частной парковке по улице Богдана Хмельницкого, 24.



К месту вызова немедленно прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей припаркованные рядом два автомобиля "Lexus RX 200" 2016 г.в. и "Hyundai Gets" 2006 г.в. почти полностью были охвачены пламенем. Площадь пожара составляла около 12 квадратных метров. Пожарные потушили пламя с помощью пены.



Пожар был ликвидирован в 1:34.

Одна из версий причины пожара - занесение открытого источника зажигания извне.