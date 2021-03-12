Ночью на частной парковке в Харькове сгорели две иномарки (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар произошел возле ТЦ Протон в Основянском районе города.
12 марта в 1:13 спасателям сообщение о пожаре на частной парковке по улице Богдана Хмельницкого, 24.
К месту вызова немедленно прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей припаркованные рядом два автомобиля "Lexus RX 200" 2016 г.в. и "Hyundai Gets" 2006 г.в. почти полностью были охвачены пламенем. Площадь пожара составляла около 12 квадратных метров. Пожарные потушили пламя с помощью пены.
Пожар был ликвидирован в 1:34.
Одна из версий причины пожара - занесение открытого источника зажигания извне.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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