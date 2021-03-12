Смертельное ДТП под Харьковом: виновный водитель будет ждать суда за решеткой

Суд избрал меру пресечения виновнику ДТП в Купянском районе
Мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога.
Напомним, 9 марта на автодороге Ковшаровка - Кругляковка на выезде из села Колесниковка Купянского района столкнулись автомобили «Renault Megane» и «ЗАЗ Славута».
В результате аварии 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка автомобиля «ЗАЗ Славута» от полученных телесных повреждений погибли на месте.
Как выяснилось, 29-летний водитель «Renault Megane» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. По санкции статьи мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
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Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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