11.03.2021 17:47

Ущерб в 200 тысяч: предприятие незаконно пользовалось недрами

Прокуратурой подано исковое заявление о взыскании с предприятия ущерба.

Харьковской местной прокуратурой № 6 в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области подано в хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление о взыскании с предприятия ущерба, причиненного государству вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Так, одним из субъектов хозяйствования Харьковского района осуществляло забор подземной воды без специального разрешения на пользование недрами, в результате чего нанесен ущерб интересам государства на сумму свыше 200 тысяч гривен.