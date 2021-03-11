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11.03.2021  17:47   

Ущерб в 200 тысяч: предприятие незаконно пользовалось недрами

Прокуратурой подано исковое заявление о взыскании с предприятия ущерба.

 
Харьковской местной прокуратурой № 6 в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области подано в хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление о взыскании с предприятия ущерба, причиненного государству вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.
 
Так, одним из субъектов хозяйствования Харьковского района осуществляло забор подземной воды без специального разрешения на пользование недрами, в результате чего нанесен ущерб интересам государства на сумму свыше 200 тысяч гривен.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ущерб, мошенничество, харьков
 
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