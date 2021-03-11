Главная Новости Криминал и происшествия В Центре Харькова горел "японец"
11.03.2021  16:38   

В Центре Харькова горел "японец"

11 марта в 9:56 на номер «101» поступило сообщение о том, что на ул.Чернышевская, 30 горит автомобиль «Nissan Qashqai».

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек.



Пожарные оперативно локализовали возгорание и уже в 10:07 полностью ликвидировали пожар.

Причина возникновения возгорания авто устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.03 Криминал и происшествия 70-летняя женщина погибла в огне 10.03 Криминал и происшествия Как на Гоптовке горевшую фуру тушили: подробности от пограничников (ВИДЕО, ФОТО) 10.03 Криминал и происшествия Труп 81-летнего пенсионера нашли в сгоревшей летней кухне на Харьковщине
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 