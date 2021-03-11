В Центре Харькова горел "японец"

11 марта в 9:56 на номер «101» поступило сообщение о том, что на ул.Чернышевская, 30 горит автомобиль «Nissan Qashqai».
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек.
Пожарные оперативно локализовали возгорание и уже в 10:07 полностью ликвидировали пожар.
Причина возникновения возгорания авто устанавливается.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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