11.03.2021 16:38

В Центре Харькова горел "японец"

11 марта в 9:56 на номер «101» поступило сообщение о том, что на ул.Чернышевская, 30 горит автомобиль «Nissan Qashqai».



К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек.





Пожарные оперативно локализовали возгорание и уже в 10:07 полностью ликвидировали пожар.

Причина возникновения возгорания авто устанавливается.