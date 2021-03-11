Главная Новости Криминал и происшествия Вырвал сумку с едой и убежал. На Харьковщине задержали продуктового грабителя
11.03.2021  16:00   

Вырвал сумку с едой и убежал. На Харьковщине задержали продуктового грабителя

Задержанный неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Вечером, 9 марта, в селе Хотомля ограбили 42-летнюю продавщицу местного магазина. Женщина закрывала магазин после окончания рабочего дня и собиралась домой. Вдруг сзади подошел неизвестный мужчина, выхватив из рук потерпевшей сумку и пакет с продуктами, и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские офицеры Волчанской территориальной общины совместно с оперуполномоченными отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области по горячим следам установили личность нападавшего и его местонахождение. Злоумышленником оказался житель общины неоднократно судимый за имущественные преступления. Во время задержания у мужчины изъяли похищенное имущество потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Источник:   Полицейские офицеры общин
 Тэги:  грабеж, продукты, харьковщина, полицейский офицер общин
 
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