11.03.2021 16:00

Вырвал сумку с едой и убежал. На Харьковщине задержали продуктового грабителя

Задержанный неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Вечером, 9 марта, в селе Хотомля ограбили 42-летнюю продавщицу местного магазина. Женщина закрывала магазин после окончания рабочего дня и собиралась домой. Вдруг сзади подошел неизвестный мужчина, выхватив из рук потерпевшей сумку и пакет с продуктами, и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские офицеры Волчанской территориальной общины совместно с оперуполномоченными отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области по горячим следам установили личность нападавшего и его местонахождение. Злоумышленником оказался житель общины неоднократно судимый за имущественные преступления. Во время задержания у мужчины изъяли похищенное имущество потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.