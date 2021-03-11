Вырвал сумку с едой и убежал. На Харьковщине задержали продуктового грабителя

Задержанный неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.
Вечером, 9 марта, в селе Хотомля ограбили 42-летнюю продавщицу местного магазина. Женщина закрывала магазин после окончания рабочего дня и собиралась домой. Вдруг сзади подошел неизвестный мужчина, выхватив из рук потерпевшей сумку и пакет с продуктами, и скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские офицеры Волчанской территориальной общины совместно с оперуполномоченными отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области по горячим следам установили личность нападавшего и его местонахождение. Злоумышленником оказался житель общины неоднократно судимый за имущественные преступления. Во время задержания у мужчины изъяли похищенное имущество потерпевшей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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