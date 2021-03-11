11.03.2021 14:15

В Харькове задержали безработных граждан Армении, которые пытались обокрасть квартиры в Центре города

Задержанными оказались безработные граждане Армении.

Как сообщили в областной полиции, 10 марта около 11:10 в полицию поступило сообщение от жительницы дома по улице Шота Руставели о том, что в подъезд зашли двое неизвестных мужчин, которые ломятся в квартиры. Другой заявитель также сообщил, что по тому же адресу неизвестные подобрали ключ и проникли в квартиру, где совершили кражу ноутбука и других вещей.





Для проведения первоочередных оперативных мероприятий на место происшествия выехали оперативники и экипаж патрульной полиции. При обследовании подъезда на лестничной площадке полицейские обнаружили двух неизвестных, которые вышли из квартиры. Увидев правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться, но сразу были задержаны.





Правоохранители установили их личности. Задержанными оказались безработные граждане Армении 36 и 45 лет. У них изъяты мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, mp3-плеер, документы на имя одного из заявителей, пакет с монетами времен СССР в количестве 182 штук, орден, медаль, раскладной нож, разводной ключ, ноутбук, отмычки и другие вещественные доказательства.



Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. По санкции статьи злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что правоохранителями были задержаны члены организованной, межрегиональной, преступной группы, которая насчитывала 5 человек. Члены данной организованной группы в течение 2020-2021 годов на территории Харьковской и других областей Украины совершали имущественные преступления.