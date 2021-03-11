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11.03.2021  14:02   

Смертельное ДТП с пешеходом: подробности от полиции

11 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях в Харькове автомобиль «Mercedes-benz Sprinter» совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность погибшего, им оказался 32-летний мужчина.

Водитель автомобиля находился за рулем в трезвом состоянии.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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