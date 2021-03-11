Смертельное ДТП с пешеходом: подробности от полиции

11 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях в Харькове автомобиль «Mercedes-benz Sprinter» совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили личность погибшего, им оказался 32-летний мужчина.
Водитель автомобиля находился за рулем в трезвом состоянии.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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