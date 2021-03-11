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11.03.2021  13:47   

3 года скрывался от правосудия за тяжкое преступление. В Харькове задержали беглеца (ФОТО, ВИДЕО)

Задержанный с ноября 2017 года уклонялся от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы на 5 лет за совершение тяжкого преступления.



В пресс-сслужбе областной полиции рассказали, что в июне 2014 года между 24-летним преступником и гражданином произошла ссора на территории села Хотомля Волчанского района. Во время выяснения отношений злоумышленник совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону оппонента, чем причинил ему телесные повреждения в виде сквозного ранения правого бедра и проникающего пулевого ранения грудной клетки. Следователи по данному факту проводили досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

После объявления приговора за совершенное преступление правонарушитель уклонился от его исполнения и был объявлен в розыск.



11 марта текущего года сотрудники Управления уголовного розыска и других оперативных подразделений ГУНП в Харьковской области совместно с работниками отдела полиции № 2 Харьковского райуправления № 1, полка полиции особого назначения и патрульными полицейскими задержали 31-летнего мужчину возле дома по улице Сидоренковской в ​​Харькове. Разыскиваемый пытался бежать через территорию промзоны, однако был задержан.

В настоящее время злоумышленник задержан в установленном законом порядке с целью дальнейшего направления в учреждение для отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что 10 марта правоохранители задержали вора, который 5 лет скрывался от правосудия.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  полицыя, розыск, телесные повреждения
 
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