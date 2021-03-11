Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке «девятка» помяла гордость немецкого автопрома (ФОТО)
11.03.2021  13:04   

На Салтовке «девятка» помяла гордость немецкого автопрома (ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 10 марта на пр. Тракторостроителей, 2.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21099 не соблюдал скоростной режим и интервал, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалsы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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