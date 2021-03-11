На Салтовке «девятка» помяла гордость немецкого автопрома (ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 10 марта на пр. Тракторостроителей, 2.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21099 не соблюдал скоростной режим и интервал, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалsы ДТП будут переданы в суд.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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