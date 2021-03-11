11.03.2021 12:43

Бил кулаками и резал осколком стекла. Убийцу собутыльницы приговорили к 13 годам лишения свободы

Купянский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 45-летнего мужчину по факту убийства совершенного с особой жестокостью.

Фото из открытых источников

По данным областной прокуратуры, 23.03.2019 около 18:00, злоумышленник находился в гостях у своей знакомой и в ходе совместного распития спиртного между ними произошла ссора, которая переросла в драку.



Согласно данным Единого госреестра судебных решений, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения толкнул женщин на пол и стал с особой жестокостью наносить ей удары кулаками и осколком стекла разбитого окна. Вследствие чего потерпевшая получила множественные переломы, резаные раны, а также лишилась левого глаза.



Приговором Купянского районного суда Харьковской области от 12.02.2021 мужчина признан виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.



В настоящее время приговор суда не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который забил насмерть женщину и сломал ногу патрульному.