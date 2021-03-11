Видео момента массового ДТП возле Французского бульвара выложили в сеть (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция Харькова выясняет обстоятельства ДТП с участием шести автомобилей
Около шести часов вечера 10 марта на улице Академика Павлова произошло столкновение транспортных средств «Chevrolet Tacuma», «Lexus», «Nissan Leaf», «Chevrolet Epica», «Mazda 6» и «Daewoo Lanos».
В результате аварии травмы получила 37-летняя женщина - водитель «Lexus». Ее доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Информация зарегистрирована в Едином учета Харьковского районного управления полиции № 2.
Видео момента аварии очевидцы выложили в сеть. На кадрах видно, что ДТП спровоцировал автомобиль, выезжавших со второстепенной внутрикварталки на главную дорогу.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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