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11.03.2021  12:17   

Видео момента массового ДТП возле Французского бульвара выложили в сеть (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция Харькова выясняет обстоятельства ДТП с участием шести автомобилей

Около шести часов вечера 10 марта на улице Академика Павлова произошло столкновение транспортных средств «Chevrolet Tacuma», «Lexus», «Nissan Leaf», «Chevrolet Epica», «Mazda 6» и «Daewoo Lanos».

В результате аварии травмы получила 37-летняя женщина - водитель «Lexus». Ее доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Информация зарегистрирована в Едином учета Харьковского районного управления полиции № 2.

Видео момента аварии очевидцы выложили в сеть. На кадрах видно, что ДТП спровоцировал автомобиль, выезжавших со второстепенной внутрикварталки на главную дорогу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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