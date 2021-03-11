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11.03.2021  11:16   

Барыжил "психотропами" в сети. Правоохранители задержали мелкого наркодилера

Злоумышленник длительное время занимался сбытом психотропного вещества PVP и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники уголовного розыска Чугуевского районного управления несколько месяцев документировали противоправную деятельность 37-летнего безработного жителя города Чугуева. Об этом рассказали в областном "лавке".

4 марта мужчина во время личной встречи с покупателем за 400 гривен сбыл бумажный сверток с порошкообразным веществом голубого цвета, содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество РVР.

При проведении личного обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли шприцы и пакеты с наркотическими средствами, весы, мобильные телефоны, банковские карты и друге вещдоки. Изъятое направили на экспертизу.

Правоохранители выяснили, что он длительное время занимался сбытом наркотических средств. Через Интернет он нашел объявление, в котором неустановленное лицо продавало наркотические и психотропные вещества. После покупки через Интернет он продавал “психотропы”
наркозависимым.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса
`Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

5 марта Чууевский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 681 000 гривен. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, рvр, харьков
 
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