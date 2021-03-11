Барыжил "психотропами" в сети. Правоохранители задержали мелкого наркодилера

Злоумышленник длительное время занимался сбытом психотропного вещества PVP и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудники уголовного розыска Чугуевского районного управления несколько месяцев документировали противоправную деятельность 37-летнего безработного жителя города Чугуева. Об этом рассказали в областном "лавке".
4 марта мужчина во время личной встречи с покупателем за 400 гривен сбыл бумажный сверток с порошкообразным веществом голубого цвета, содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество РVР.
При проведении личного обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли шприцы и пакеты с наркотическими средствами, весы, мобильные телефоны, банковские карты и друге вещдоки. Изъятое направили на экспертизу.
Правоохранители выяснили, что он длительное время занимался сбытом наркотических средств. Через Интернет он нашел объявление, в котором неустановленное лицо продавало наркотические и психотропные вещества. После покупки через Интернет он продавал “психотропы”
наркозависимым.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса
`Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
5 марта Чууевский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 681 000 гривен. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
влажность:
давление:
ветер: