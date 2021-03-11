11.03.2021 11:06

70-летняя женщина погибла в огне

В Золочевском районе во время тушения пожара пожарные обнаружили тело 70-летней женщины.

10 марта в 17:49 спасателям сообщили о пожаре в селе Александровка.



На момент прибытия пожарных в комнате жилого дома горел пол и домашние вещи на площади 2 кв.м.

Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1951 г.р.



В 18:16 пожар был локализован, а в 18:45 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.