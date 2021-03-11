70-летняя женщина погибла в огне

В Золочевском районе во время тушения пожара пожарные обнаружили тело 70-летней женщины.
10 марта в 17:49 спасателям сообщили о пожаре в селе Александровка.
На момент прибытия пожарных в комнате жилого дома горел пол и домашние вещи на площади 2 кв.м.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1951 г.р.
В 18:16 пожар был локализован, а в 18:45 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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