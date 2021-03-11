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11.03.2021  11:06   

70-летняя женщина погибла в огне

В Золочевском районе во время тушения пожара пожарные обнаружили тело 70-летней женщины.

10 марта в 17:49 спасателям сообщили о пожаре в селе Александровка.

На момент прибытия пожарных в комнате жилого дома горел пол и домашние вещи на площади 2 кв.м.

Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1951 г.р.

В 18:16 пожар был локализован, а в 18:45 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Тэги:  пожар, харьков
 
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