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11.03.2021  10:15   

Спасатели помогли ребенку снять гайку с пальца (ФОТО)

Инцидент произошел в селе Минковка Валковского района.


//kh.dsns.gov.ua

10 марта в 22:20 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение, что в на улице Василия Минка села Минковка  ребенок нуждается в помощи.

По прибытию на место установлено, что 11-летний подросток не мог самостоятельно снять гайку с пальца правой руки.

Спасатели дежурного караула, не используя спасательные инструменты, а с помощью подручных средств сняли гайку с правой руки ребенка.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, ребенок, гайка, харьков
 
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