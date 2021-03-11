11.03.2021 10:15

Спасатели помогли ребенку снять гайку с пальца (ФОТО)

Инцидент произошел в селе Минковка Валковского района.



//kh.dsns.gov.ua

10 марта в 22:20 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение, что в на улице Василия Минка села Минковка ребенок нуждается в помощи.



По прибытию на место установлено, что 11-летний подросток не мог самостоятельно снять гайку с пальца правой руки.



Спасатели дежурного караула, не используя спасательные инструменты, а с помощью подручных средств сняли гайку с правой руки ребенка.