Спасатели помогли ребенку снять гайку с пальца (ФОТО)

Инцидент произошел в селе Минковка Валковского района.
10 марта в 22:20 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение, что в на улице Василия Минка села Минковка ребенок нуждается в помощи.
По прибытию на место установлено, что 11-летний подросток не мог самостоятельно снять гайку с пальца правой руки.
Спасатели дежурного караула, не используя спасательные инструменты, а с помощью подручных средств сняли гайку с правой руки ребенка.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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