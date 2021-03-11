На Холодной Горе насмерть сбили пешехода (ВИДЕО)

Авария произошла утром 11 марта.
О происшествии сообщили очевидцы.
ДТП произошло на Полтавском Шляхе в районе Дома офицеров.
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте./
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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