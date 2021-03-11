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11.03.2021  08:06   

На Холодной Горе насмерть сбили пешехода (ВИДЕО)

Авария произошла утром 11 марта.

О происшествии сообщили очевидцы.

ДТП произошло на Полтавском Шляхе в районе Дома офицеров.

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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