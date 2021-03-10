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10.03.2021  17:19   

Донецкие копы приехали за опытом к харьковчанам (ВИДЕО)

Набраться опыта прибыли руководители изоляторов временного содержания.

Харьковские полицейские поделились опытом с коллегами из Донецка во внедрении системы «Custody Records»
 
Как рассказал старший инспектор по особым поручениям Управления соблюдения прав человека (УДПЛ) НПУ Юрий Голобородый, в Донецкой области система «Custody Records» только внедряется.  Чтобы рассказать и показать всю работу системы, гости посетили «Учебный отдел полиции» в Харьковском национальном университете внутренних дел, отдел полиции № 1 Харьковского районного управления № 1, а также изолятор временного содержания.
 
 - Начальником изоляторов временного содержания Донецкой поэтапно рассказали, что происходит с задержанным с того момента, как он переступил порог отдела полиции, во время его пребывания в административном помещении органа полиции и дальнейшем помещении в спецучреждения полиции, - рассказал Юрий Голобородый.
 
Напомним, что в Харьковской области реализуется проект «Custody Records».  Система предусматривает электронную и видеофиксацию действий в режиме 24/7.  Это позволяет Не только защитить права задержанного, а полицейского и защитить от необоснованных обвинений в совершении незаконных действий.
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  визит, поделились опытом, харьков, донецк
 
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