10.03.2021 17:19

Донецкие копы приехали за опытом к харьковчанам (ВИДЕО)

Набраться опыта прибыли руководители изоляторов временного содержания.

Харьковские полицейские поделились опытом с коллегами из Донецка во внедрении системы «Custody Records»

Как рассказал старший инспектор по особым поручениям Управления соблюдения прав человека (УДПЛ) НПУ Юрий Голобородый, в Донецкой области система «Custody Records» только внедряется. Чтобы рассказать и показать всю работу системы, гости посетили «Учебный отдел полиции» в Харьковском национальном университете внутренних дел, отдел полиции № 1 Харьковского районного управления № 1, а также изолятор временного содержания.

- Начальником изоляторов временного содержания Донецкой поэтапно рассказали, что происходит с задержанным с того момента, как он переступил порог отдела полиции, во время его пребывания в административном помещении органа полиции и дальнейшем помещении в спецучреждения полиции, - рассказал Юрий Голобородый.

Напомним, что в Харьковской области реализуется проект «Custody Records». Система предусматривает электронную и видеофиксацию действий в режиме 24/7. Это позволяет Не только защитить права задержанного, а полицейского и защитить от необоснованных обвинений в совершении незаконных действий.