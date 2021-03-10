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10.03.2021  17:44   

Жесткое ДТП: авария с торпедированием столба и вылет с трассы (ВИДЕО, Обновлено)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Мерефянской трассе - лютое дтп.

Здесь в районе Жихаря авария со сносом столба.

Согласно новым даным водитель влетел в столб, завалил его и перегородил дорогу, организовав пробку.

Информации о пострадавших нет.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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