Жесткое ДТП: авария с торпедированием столба и вылет с трассы (ВИДЕО, Обновлено)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Мерефянской трассе - лютое дтп.
Здесь в районе Жихаря авария со сносом столба.
Согласно новым даным водитель влетел в столб, завалил его и перегородил дорогу, организовав пробку.
Информации о пострадавших нет.
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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