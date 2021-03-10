5-10 тыс гривен за разрешение на оружие. Среди задержанных - харьковский "разрешитель"

Следователи ГБР, совместно со Службой безопасности Украины, а также при взаимодействии ДВБ Нацполиции, сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.
Как сообщили в ГБР, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины создал и возглавил преступную группу, в которую входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия.
Участники группы за деньги, вразрез установленному законному порядку, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продлевали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия.
Стоимость «услуги» за получение одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен. В течение месяца чиновники таким образом оформляли более 200 таких незаконных разрешений.
На данный момент следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. Проводится проверка законности выдачи более 2000 разрешений владельцам оружия.
В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы. Изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.
Сообщено о подозрении пяти лицам:
• одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;
• одном из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;
• работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;
• основателю и директору оружейного магазина в Киевской области.
Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
Досудебное расследование осуществляется процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
Ранее сообщалось, что 1 марта работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые «травматы» - устройства для отстрела резиновых пуль.
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