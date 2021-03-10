Главная Новости Криминал и происшествия 5-10 тыс гривен за разрешение на оружие. Среди задержанных - харьковский "разрешитель"
10.03.2021  13:21   

5-10 тыс гривен за разрешение на оружие. Среди задержанных - харьковский "разрешитель"

Следователи ГБР, совместно со Службой безопасности Украины, а также при взаимодействии ДВБ Нацполиции, сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.

Как сообщили в ГБР, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины создал и возглавил преступную группу, в которую входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия.

Участники группы за деньги, вразрез установленному законному порядку, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продлевали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия.

Стоимость «услуги» за получение одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен. В течение месяца чиновники таким образом оформляли более 200 таких незаконных разрешений.



На данный момент следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. Проводится проверка законности выдачи более 2000 разрешений владельцам оружия.

В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы. Изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.



Сообщено о подозрении пяти лицам:

• одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;
• одном из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;
• работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;
• основателю и директору оружейного магазина в Киевской области.

Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Досудебное расследование осуществляется процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что 1 марта работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые «травматы» - устройства для отстрела резиновых пуль.

Источник:   ГБР
 Тэги:  гбр, разрешительная система, разрешение на оружие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.02 Криминал и происшествия Смертельное ДТП. Экс-полицейский оказался на скамье подсудимых 17.02 Криминал и происшествия Обещали трудоустроить в ГБР за 15000 долларов США - задержаны двое адвокатов (ФОТО) 12.02 Криминал и происшествия Наехал на БМП на сослуживца. Военного механика-водителя будут судить за смерть человека
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 