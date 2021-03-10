10.03.2021 11:42

Труп 81-летнего пенсионера нашли в сгоревшей летней кухне на Харьковщине

В Барвенково пожарные 2 часа ликвидировали пожар в летней кухне частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, сигнал о пожаре в Барвенково спасателя поступил утром, 10 марта в 5:41.



К месту происшествия было направлено отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных было установлено, что горит летняя кухня. Во время тушения пожара внутри спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1939 г.р.





В 6:40 пожар был локализован, а в 08:00 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательного прибора.

Ранее сообщалось, что 28 февраля произошел пожар в частном деревянном жилом доме в поселок Казачья Лопань. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело погибшего человека, личность которого устанавливается.