Перед аптекой на Салтовке упал и умер мужчина (ВИДЕО)

Вечером 9 марта в 602 микрорайоне на Салтовке посреди улицы упал и скончался мужчина.
По словам очевидцев, мужчина шел по улице Амосова, внезапно упал и сразу умер.
В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что обнаруженное тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
Личность умершего установлена, им оказался 73-летний местный житель.
Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.
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