Перед аптекой на Салтовке упал и умер мужчина (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 10 марта Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 марта В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.