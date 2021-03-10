Главная Новости Криминал и происшествия Перед аптекой на Салтовке упал и умер мужчина (ВИДЕО)
10.03.2021  11:03   

Перед аптекой на Салтовке упал и умер мужчина (ВИДЕО)

Вечером 9 марта в 602 микрорайоне на Салтовке посреди улицы упал и скончался мужчина.

По словам очевидцев, мужчина шел по улице Амосова, внезапно упал и сразу умер.

В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что обнаруженное тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Личность умершего установлена, им оказался 73-летний местный житель.

Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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