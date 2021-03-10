Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные рассказали подробности лобового столкновения на ХТЗ
10.03.2021  11:32   

Патрульные рассказали подробности лобового столкновения на ХТЗ

Утром 1- марта на улице Мира, 38/4 произошло ДТП без травмированных.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу движения, чем нарушил п. 11.3 и п. 2.3.б ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем Opel.

В результате происшествия никто не пострадал.

ДТП на ХТЗ: грузовик и легковушка проверили столбы на прочность (ФОТО)

На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП  будут направлены в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.03 Криминал и происшествия ДТП на ХТЗ: грузовик и легковушка проверили столбы на прочность (ФОТО) 09.03 Криминал и происшествия Подробности смертельного ДТП под Харьковом выясняет полиция 09.03 Криминал и происшествия ДТП с микроавтобусом: одна из пассажирок умерла в реанимации
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 