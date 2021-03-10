Патрульные рассказали подробности лобового столкновения на ХТЗ

Утром 1- марта на улице Мира, 38/4 произошло ДТП без травмированных.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу движения, чем нарушил п. 11.3 и п. 2.3.б ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем Opel.
В результате происшествия никто не пострадал.
ДТП на ХТЗ: грузовик и легковушка проверили столбы на прочность (ФОТО)
На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП будут направлены в суд.
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
влажность:
давление:
ветер: