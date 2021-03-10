10.03.2021 11:32

Патрульные рассказали подробности лобового столкновения на ХТЗ

Утром 1- марта на улице Мира, 38/4 произошло ДТП без травмированных.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу движения, чем нарушил п. 11.3 и п. 2.3.б ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем Opel.



В результате происшествия никто не пострадал.

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На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП будут направлены в суд.