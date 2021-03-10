В частном секторе Харькова тушили пожар (ФОТО)

В Новобаварском районе спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.
9 марта в 16:23 на номер «101» поступил вызов о пожаре в жилом доме по улице Набойченко, 45.
Пожарные подразделения в составе двух отделений прибыли на место пожара. На момент прибытия спасателей горела жилая комната дома. Площадь пожара составила 10 кв.м.
В 16:40 пожар был локализован. В 18:08 огонь был полностью ликвидирован.
Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Жертв и пострадавших нет.
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В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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