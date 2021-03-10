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10.03.2021  10:54   

В частном секторе Харькова тушили пожар (ФОТО)

В Новобаварском районе спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.



9 марта в 16:23 на номер «101» поступил вызов о пожаре в жилом доме по улице Набойченко, 45.

Пожарные подразделения в составе двух отделений прибыли на место пожара. На момент прибытия спасателей горела жилая комната дома. Площадь пожара составила 10 кв.м.

В 16:40 пожар был локализован. В 18:08 огонь был полностью ликвидирован.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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