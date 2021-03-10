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10.03.2021  08:45   

На Гоптовке загорелась фура (ВИДЕО, ФОТО)

Четыре отделения спасателей ликвидировали пожар в грузовом автомобиле.

9 марта в 20:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в кабине грузового автомобиля «Renault Magnum» 2008 г.в., стоявшего на пункте пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Щербаковка" Харьковской области.

К месту происшествия сразу были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах из города Дергачи и города Харькова.

На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем полностью охвачена кабина грузовика на площади 4 кв.м. и частично тент прицепа на площади около 3 кв.м.

Во время пожара получил ожоги рук и головы 60-летний водитель автомобиля. Его госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В 21:12 пожар был локализован, а в 21:23 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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