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09.03.2021  18:33   

ЧП: На ХТЗ загорелась маршрутка (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Алёшина загорелась маршрутка.
 
Из-за ЧП  образовадась пробка .
Тэги:  пожар, маршрутка, харьков
 
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