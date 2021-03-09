09.03.2021 14:48

Активисты вымогали у ассенизаторов деньги за вывоз жидких нечистот (ВИДЕО)

Организовал деятельность группировки основатель общественной организации. Вместе с ее членами занимались вымогательством средств с предпринимателей, оказывающих услуги населению по вывозу жидких отходов на территории области. Правоохранители задокументировали несколько фактов их преступной деятельности. Двое взяты под стражу.

Об этом Редпост сообщили в пресс-службе областной полиции.

Деятельность преступной группировки разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи областного управления полиции. По словам полицейских, организовал такой «бизнес» основатель местной общественной организации. Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, вместе с другими ее членами обложили «данью» местных предпринимателей.



Сообщается, что за каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем они решили поднять «таксу» до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствованием их деятельности.





Установлено, что запугиванием злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 000 грн.



5 марта оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группировки сразу после получения и распределения между ними очередного «транша» - 18 000 грн.



В целом на протяжении трех последних месяцев они получили от ассенизаторов 60 000 грн.



Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяли 47 000 грн, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянных корпус РПГ, GPS-трекеры, «черновые» бухгалтерские записи.





Организатора и одного из участников преступной группировки были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи по согласованию Харьковской областной прокуратуры сообщили трем злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.



Двум подозреваемым, которых непосредственно задержали после получения средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Проводятся мероприятия для получения доказательств причастности других участников к противоправной деятельности.





За вымогательство злоумышленникам может грозить до семи лет заключения.

По информации наших источников стало известно, что один из задержанных - Юрий Степанов, лидер общественной организации «Правовое Сообщество «НаКипело»