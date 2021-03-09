ДТП с микроавтобусом: одна из пассажирок умерла в реанимации

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Изюмском районе, в результате которого погибли два человека 17 и 23 лет, еще 7 граждан с травмами доставлены в больницу.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Каменка поступило в полицию 9 марта в 5:33.
Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «Renault Trafic» не справился с управлением при обгоне и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.
В результате происшествия 17-летний пассажир погиб на месте. Еще 7 пассажиров в возрасте от 19 до 22 лет и водитель 1979 года рождения были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Вскоре одна из пострадавших, 23-летняя женщина умерла в реанимационном отделении больницы города Изюма.
Информацию об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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