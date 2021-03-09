09.03.2021 12:30

Неадекват на "евробляхе" угрожал патрульным убийством их родных (ВИДЕО)

В Харькове патрульные остановила авто на иностранной регистрации, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Словесный конфликт с правоохранителями перерос в угрозы полицейским и с расправой над их семьями. За такие действия мужчине грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В Шевченковском районе Харькова во время несения службы на площади Свободы пеший экипаж патрульной полиции заметил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Во время проверки выяснилось, что авто на иностранном регистрации находится на территории Украины с нарушением законодательства. Полицейские сообщили водителю о составления административного протокола в соответствии с указанным праворушення.



На это водитель - 25-летний местный житель - отреагировал достаточно агрессивно: пытался осуществить наезд на сотрудника полиции, а когда вышел из авто, то словесные угрозы нецензурной бранью переросли в открытые угрозы насилием в отношении самих полицейских и их близких. Все это было зафиксировано на боди-камерах патрульных полицейских.



Постановление об административном правонарушении дебошир вырвал из рук полицейского, пытаясь разорвать. Затем мужчина сел в автомобиль и уехал с места происшествия.



Информация об инциденте поступила в Харьковское управление Департамента внутренней безопасности НПУ. По собранным материалам УДВБ следователи Харьковского райуправления полиции, в процессуальным руководством прокуратуры, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины.



Место нахождения злоумышленника быстро установили. При силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения "СХІД" мужчину задержали и объявили о подозрении в совершении преступления. На этот раз он вел себя не так вызывающе в присутствии правоохранителей, а за высказанное ранее - просил прощения.



Сейчас фигуранту готовится избрание меры пресечения. Отмечается, что угрозы полицейским при исполнении или их близким наказываются исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.