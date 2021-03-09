Главная Новости Криминал и происшествия Крепкое ДТП за городом: двое погибших (ФОТО)
09.03.2021  10:42   

Крепкое ДТП за городом: двое погибших (ФОТО)

Спасатели изъяли тела двух погибших и пострадавшего мужчины из искореженных в результате ДТП автомобилей

9 марта в 5:13 спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии между 19 и 20 километрами трассы «Купянск-Кругляковка» при выезде из села Колесниковка Купянского района.

Авария произошла с участием легкового автомобиля ЗАЗ-1102 «Таврия» и легкового автомобиля «Renault Megane».

В результате ДТП в легковом автомобиле «Таврия» погибли: 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка.

Водитель легкового автомобиля «Renault Megane», мужчина 1991 года рождения, был госпитализирован в Купянского медицинской больницы с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки слева.



К проведению аварийно-спасательных работ было привлечено подразделение ГСЧС на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузова изувеченных легковушек и извлекли тела погибших и пострадавшего.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.03 Криминал и происшествия Подробности смертельного ДТП под Харьковом выясняет полиция 09.03 Криминал и происшествия ДТП с микроавтобусом: одна из пассажирок умерла в реанимации 09.03 Криминал и происшествия На пешеходном переходе сбили двух девушек. Подробности от патрульных
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 