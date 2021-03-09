Крепкое ДТП за городом: двое погибших (ФОТО)

Спасатели изъяли тела двух погибших и пострадавшего мужчины из искореженных в результате ДТП автомобилей
9 марта в 5:13 спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии между 19 и 20 километрами трассы «Купянск-Кругляковка» при выезде из села Колесниковка Купянского района.
Авария произошла с участием легкового автомобиля ЗАЗ-1102 «Таврия» и легкового автомобиля «Renault Megane».
В результате ДТП в легковом автомобиле «Таврия» погибли: 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка.
Водитель легкового автомобиля «Renault Megane», мужчина 1991 года рождения, был госпитализирован в Купянского медицинской больницы с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки слева.
К проведению аварийно-спасательных работ было привлечено подразделение ГСЧС на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузова изувеченных легковушек и извлекли тела погибших и пострадавшего.
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