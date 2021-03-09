09.03.2021 09:22

BMW врезался в забор: пострадавших извлекали спасатели (ФОТО)

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера на проспекте Ландау, 180.

На повороте с проспекта Ландау на Юбилейный автомобиль BMW М4 2018 года выпуска вылетел с дороги и врезался в забор..



«Водителя БМВ зажало, пока машина горела - кричал в салоне», написал телеграт-канал ТруХа.



Для оказания помощи вызвали сотрудников ГСЧС.

Спасатели с помощью специальных инструментов оттащили автомобиль BMW от забора и извлекли под наблюдением бригады скорой медицинской помощи пострадавших: водителя, 1999 года рождения, который с диагнозом ушиб спины был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую травматологическую больницу, и пассажира, 1998 года рождения, который с диагнозом перелом нижней конечности госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.



Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.





