Главная Новости Криминал и происшествия BMW врезался в забор: пострадавших извлекали спасатели (ФОТО)
09.03.2021  09:22   

BMW врезался в забор: пострадавших извлекали спасатели (ФОТО)

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера на проспекте Ландау, 180.

На повороте с проспекта Ландау на Юбилейный автомобиль BMW М4 2018 года выпуска вылетел с дороги и врезался в забор..

«Водителя БМВ зажало, пока машина горела - кричал в салоне», написал телеграт-канал ТруХа.

Для оказания помощи вызвали сотрудников ГСЧС.

Спасатели с помощью специальных инструментов оттащили автомобиль BMW  от забора и извлекли под наблюдением бригады скорой медицинской помощи пострадавших: водителя, 1999 года рождения, который с диагнозом ушиб спины был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую травматологическую больницу, и пассажира, 1998 года рождения, который с диагнозом перелом нижней конечности госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.



Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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