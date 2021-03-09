На пешеходном переходе сбили двух человек (ФОТО)

Авария произошла около трех часов ночи на Велозаводском мосту.
На Московском проспекте, 102/112 водитель автомобиля Suzuki совершил наезд на двух пешеходов-женщин, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пострадавших медики госпитализировали в больницу.
«У одной перелом руки, вторая была чуть ближе к авто и ее скорая увезла в очень тяжёлом состоянии в неотложку...», – уточнил телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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