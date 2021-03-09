09.03.2021 09:15

Ночью под Харьковом сгорел автомобиль (ФОТО)

В Волчанском районе спасатели потушили горящий автомобиль.

7 марта в 22:27 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Юрченково, у дома №2 по улице Одесской горит автомобиль.



К месту вызова выехали дежурное отделение 66-ДПРП на пожарной автоцистерне и местная пожарная команда (с.Белый Колодец).



К моменту их прибытия огнем был полностью охвачен легковой автомобиль ВАЗ-21214. Площадь пожара составила 4 кв.м.



Пожар был локализован о 22:44 и ликвидирован в 22:55.



Вероятной причиной пожара стало занесение открытого источника огня.



