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09.03.2021  09:15   

Ночью под Харьковом сгорел автомобиль (ФОТО)

В Волчанском районе спасатели потушили горящий автомобиль.

7 марта в 22:27 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Юрченково, у дома №2 по улице Одесской горит автомобиль.

К месту вызова выехали дежурное отделение 66-ДПРП на пожарной автоцистерне и местная пожарная команда (с.Белый Колодец).

К моменту их прибытия огнем был полностью охвачен легковой автомобиль ВАЗ-21214. Площадь пожара составила 4 кв.м.

Пожар был локализован о 22:44 и ликвидирован в 22:55.

Вероятной причиной пожара стало занесение открытого источника огня.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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