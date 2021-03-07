07.03.2021 15:57

В дачном кооперативе сгорел дом с сараем (ФОТО)

Хозяин получил ожоги.

6 марта в 11:52 на номер «101» поступило сообщение о том, что горит дачный дом в садовом обществе Озон, что в селе Борщевая Харьковского района.



К месту вызова выехали 2 дежурных отделения на автоцистернах. По прибытию к месту вызова, выяснилось что горит частично дачный дом и пристройка к нему на площади 70 м.кв.





Во время пожара пострадал владелец дома 1962 года, получил ожоги верхних конечностей обеих рук (кисти) и лица, 2-й степени 3%, от госпитализации отказался.





Пожар был локализован в 12:55 и ликвидирован в 17:30.



Причина возникновения пожара пока выясняется.