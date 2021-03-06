Крепкое ДТП на Салтовке: евробляха против микроавтобуса (ВИДЕО, ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 6 марта Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.