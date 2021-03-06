Главная Новости Криминал и происшествия Крепкое ДТП на Салтовке: евробляха против микроавтобуса (ВИДЕО, ФОТО)
06.03.2021  17:53   

Крепкое ДТП на Салтовке: евробляха против микроавтобуса (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на перекрестке проспектов Ландау и Юбилейного, неофициально называемого 50/50.

«Гонщик на Мерседесе европейской регистрации не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего столкнулся с Volkswagen...», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.

По словам очевидцев, пострадавших нет.

Официальная информацимя уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Криминал и происшествия ДТП: на перекрестке догнали легковушку (ВИДЕО) 05.03 Криминал и происшествия На Веснина сбили нетрезвого пешехода (ФОТО) 04.03 Криминал и происшествия Сбит пешеход: человек попал под авто на Журавлевских склонах (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 