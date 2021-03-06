Крепкое ДТП на Салтовке: евробляха против микроавтобуса (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на перекрестке проспектов Ландау и Юбилейного, неофициально называемого 50/50.
«Гонщик на Мерседесе европейской регистрации не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего столкнулся с Volkswagen...», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.
По словам очевидцев, пострадавших нет.
Официальная информацимя уточняется.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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