В сгоревшем доме обнаружено тело погибшего мужчины (ФОТО)

Подар произошел в ночь на 6 марта в Изюме.
Спасателям о пожаре на улице Мурафской сообщили 5 марта в 23:37.
На место происшествия немедленно выехали спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистернах.
Прибыв, пожарные установили, что горела часть дома барачного типа (на четыре собственника) на площади около 80 кв.м.
Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружено тело мужчины, 1954 года рождения.
В 00:05 огонь был локализован, в 4:34 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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