06.03.2021 14:17

В сгоревшем доме обнаружено тело погибшего мужчины (ФОТО)

Подар произошел в ночь на 6 марта в Изюме.

Спасателям о пожаре на улице Мурафской сообщили 5 марта в 23:37.



На место происшествия немедленно выехали спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистернах.

Прибыв, пожарные установили, что горела часть дома барачного типа (на четыре собственника) на площади около 80 кв.м.





Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружено тело мужчины, 1954 года рождения.



В 00:05 огонь был локализован, в 4:34 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.