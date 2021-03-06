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06.03.2021  14:17   

В сгоревшем доме обнаружено тело погибшего мужчины (ФОТО)

Подар произошел в ночь на 6 марта в Изюме.

Спасателям о пожаре на улице Мурафской сообщили 5 марта в 23:37.

На место происшествия немедленно выехали спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистернах.

Прибыв, пожарные установили, что горела часть дома барачного типа (на четыре собственника) на площади около 80 кв.м.



Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружено тело мужчины, 1954 года рождения.

В 00:05 огонь был локализован, в 4:34 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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