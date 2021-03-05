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05.03.2021  17:42   

Нарушения карантинных норм в ночном клубе: директор - под подозрением

Полиция сообщила о подозрением директору развлекательного заведения Харькова за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 февраля 2021 года в дежурную часть Харьковского районного управления № 2 поступила  инфориация о работе ночного клуба по проспекту Московскому в ночное время, что является нарушением санитарных правил и норм щодо предотвращение инфекционными болезням, определенных постановлением кабинета министров Украины.
 
По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.  325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
 
Во время досудебного расследования правоохранители установили директора заведения, опросили ряд свидетелей и собрали другие неоспоримые доказательства работы ночного клуба вопреки действующим запретам.
 
Кроме того, 25 января следственным Харьковского районного управления полиции № 2 по согласованию прокурора Харьковской местной прокуратуры № 4 в отношении директора учреждения было направлено обвинительное заключение в Московский районный суд. Харькове по ч. 1 ст.  325 Уголовного кодекса Украины в связи с нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в ночном клубе по проспекту Московскому.
 
28 февраля в развлекательном заведении полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого в помещении полицейские обнаружили около 100 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.  Посетители заведения находились без средств индивидуальной защиты и вели себя агрессивно по отношении к законным действиям сотрудников милиции.  Правоохранители изъялы терминал для расчета, ноутбук, два Dj пульта, приборы для свето-музыки.
 
Полицейские допросилы 11 человек и вручили 20 повесток для допроса их в качестве свидетелей.  На правонарушителей составлено 18 постановлений о административном правонарушении по ст.  44-3 (нарушение правил щодо карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст.  325 (нарушение санитарных правил и норм щодо предотвращение инфекционными заболеваниям и массовым отравлениям) уголовного кодекса Украины.
4 марта следователем Харьковского УУП № 2 по согласованию прокурора Харьковской местной прокуратуры № 4 директору заведения сообщений в подозрение в совершении преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, нарушения, харьков, коронавирус, ковид
 
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