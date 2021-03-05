В Харькове в 20 метрах от трамвайной колии нашли артснаряд

Снаряд нашли рабочие во время проведения земляных работ.
В Харькове 5 марта на пр. Московском, 275, в 20 метрах от трамвайной остановки при выполнении земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет, артиллерийский снаряд калибра 105 мм.
Об опасной находке рабочие сообщено на "101". На место происшествия прибыли сотрудники райотдела ГСЧС для идентификации взрывоопасного предмета.
Через несколько часов пиротехники изъяли взрывоопасный предмет и обезвредили на специальной подрывной площадке.
Ранее сообщалось, что пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Змиевском районе области и Основянском районе города Харькова.
Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажность:
давление:
ветер: