05.03.2021 15:10

В Харькове в 20 метрах от трамвайной колии нашли артснаряд

Снаряд нашли рабочие во время проведения земляных работ.

В Харькове 5 марта на пр. Московском, 275, в 20 метрах от трамвайной остановки при выполнении земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет, артиллерийский снаряд калибра 105 мм.

Об опасной находке рабочие сообщено на "101". На место происшествия прибыли сотрудники райотдела ГСЧС для идентификации взрывоопасного предмета.

Через несколько часов пиротехники изъяли взрывоопасный предмет и обезвредили на специальной подрывной площадке.

Ранее сообщалось, что пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Змиевском районе области и Основянском районе города Харькова.