05.03.2021 12:55

Чиновники Укрзализниці торговали запчастями, снятыми с локомотивов

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную схему краж элементов тормозной системы подвижного состава Укрзалізниці. Недостаток таких запчастей могла привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

Разоблачение сделки проводилось УСБУ в Харьковской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с ГУ Нацполиции Харьковщины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку должностные лица одного из региональных филиалов Укрзалізниці. Они снимали запчасти с подвижного состава на территории локомотивного депо и реализовывали коммерческим структурам.



Правоохранители задержали одного из служащих филиала во время очередной попытки похищения деталей. В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что чиновник оказывал давление на свидетелей. Таким образом он рассчитывал скрыть причастность к сделке некоторых руководителей регионального филиала.



Сейчас на похищенную продукцию судом наложен арест.



Решается вопрос о сообщение должностному о подозрении по ст. 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.