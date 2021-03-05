05.03.2021 11:45

На авто харьковского активиста закрепили гранату РГД-5 (ФОТО, ВИДЕО)

По данному факту следователи начали досудебное расследование.





По сообщению правоохранителей, 5 марта около 2:00 в полицию поступило сообщение от 38-летнего харьковчанина. Он заявил, что по улице Зубенко обнаружил на своей машине предмет, похожий на гранату.



На место происшествия сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского районное управление №2, эксперты взрывотехнического управления областного главка.





При осмотре полицейские установили, что к фаркопу его автомобиля изолентой закреплена ручная граната РГД-5. Боеприпас был обезврежен и изъят для проведения экспертизы.



Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет. Сейчас полицией принимаются меры для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ней.

Продолжается следствие.

Из тедеграм-канала ТРУХА стало известно, что автомобиль принадлежит Алексею Поликашову, одному из лидеров организации "Мы Харьковчане". Это не первый случай, когда на его жизнь и имущество происходило покушение.

18 сентября 2020 года около 1:30 в полицию на улице В. Зубенко на стоянке возле дома произошло возгорание автомобиля «Nissan Murano». Автомобиль принадлежал его жене.

А 24 января 2021 года на ул. В. Зубенко неизвестный напал на активиста организации "Мы - харьковчане" Алексей Поликашов и его брата. Злоумышленник нанес удар по голове Алексея, бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и убежал. Мужчина успел отбросить его в сторону, после чего раздался взрыв.