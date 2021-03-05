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05.03.2021  11:10   

На Веснина сбили нетрезвого пешехода (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова



Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 марта около 19:00 по улице Веснина.

Предварительно установлено, что автомобиль «Mercedes» совершил наезд на мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть в неустановленном месте.

62-летний водитель транспортного средства оставил место ДТП, а впоследствии вернулся.

В результате аварии травмы получил 36-летний харьковчанин. С ушибами его доставили в больницу.

После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили.

Информация о происшествии зарегистрировано в Харьковском районном управлении полиции № 1. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Тэги:  дтп, харьков
 
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