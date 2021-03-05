Главная Новости Криминал и происшествия В посадке на Рогани нашли труп женщины
05.03.2021  10:37   

В посадке на Рогани нашли труп женщины

ЧП произошло утром 5 марта на улице Грицевца, 19.

Тело женщины без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений.

Обстоятельства происшествия и причина смерти гражданки выясняются.

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Криминал и происшествия Смерть на Студенческой: подробности от полиции (ВИДЕО) 02.03 Криминал и происшествия Внезаная смерть: на рынке скончался мужчина (ВИДЕО) 25.02 Криминал и происшествия Убийство у супермаркета: подозреваемого арестовали
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 