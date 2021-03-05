В посадке на Рогани нашли труп женщины

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 5 марта Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 марта В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).