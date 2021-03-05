Девушка начала задыхаться посреди улицы: медики спасли молодую харьковчанку

В четверг 4 марта в 17:08 в службу экстренной медпомощи поступил вызов о том что на улице задыхается молодая девушка.
Прибывшая на место вызова бригада “скорой” установила, что у женщины началась аллергическая реакция. В результате анафилактического шока у харьковчанки произошла клиническая смерть.
Бригада медиков немедленно начала проводить реанимационные мероприятия. Благодаря их действиям, сердечно-легочную деятельность у женщины восстановили.
Больную госпитализировали в лечебное учреждение.
Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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