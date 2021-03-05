Главная Новости Криминал и происшествия Девушка начала задыхаться посреди улицы: медики спасли молодую харьковчанку
05.03.2021  09:46   

Девушка начала задыхаться посреди улицы: медики спасли молодую харьковчанку

В четверг 4 марта в 17:08 в службу экстренной медпомощи поступил вызов о том что на улице задыхается молодая девушка.

Прибывшая на место вызова бригада “скорой” установила, что у женщины началась аллергическая реакция. В результате анафилактического шока у харьковчанки произошла клиническая смерть.

Бригада медиков немедленно начала проводить реанимационные мероприятия. Благодаря их действиям, сердечно-легочную деятельность у женщины восстановили.

Больную госпитализировали в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  реанимация, медики, харьков
 
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