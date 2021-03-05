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05.03.2021  09:31   

Ночью на Оскольском водохранилице поймали браконьера

Мужчина рыбачил с помощью запрещенной лесковой сетки.

4 марта государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства.

Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле пгт Боровая, что в Изюмском районе.

Около двух ночи часов обнаружен мужчина, который двумя лесковыми сетками выловил 4,5 килогрмма рыбы.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1173 грн.

На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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