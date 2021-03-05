Ночью на Оскольском водохранилице поймали браконьера

Мужчина рыбачил с помощью запрещенной лесковой сетки.
4 марта государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства.
Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле пгт Боровая, что в Изюмском районе.
Около двух ночи часов обнаружен мужчина, который двумя лесковыми сетками выловил 4,5 килогрмма рыбы.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1173 грн.
На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.
Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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