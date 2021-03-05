05.03.2021 09:25

Многоходовочка по-лугански. Житель Луганской области заминировал львовский ТРК и сообщил об этом харьковским правоохранителям

Мужчина несколько дней подряд сообщал о подготовке к взрыву в торгово-развлекательном комплексе во Львове из-за невыплаты братом денежного долга.

Об этом рассказали в пресс-службе областного "главка".

Сообщение о минировании поступили оператору службы «102» еще 24 и 25 января 2019 года. Тогда было открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



В ходе досудебного расследования следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления совместно с оперативными сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, во процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры установили 38-летнего жителя города Рубежное Луганской области, который мог быть причастен к совершению указанного преступления, в частности, имел мотив к его совершению.



По результатам фоноскопической экспертизы полученных образцов голоса фигуранта установлена ​​их тождество голоса лица, осуществившего сообщение в полицию.



Детективы выяснили, что таким образом злоумышленник хотел отомстить своему брату, который задолжал ему 1 млн. 850 тыс. гривен и арендовал помещение в ТРК во Львове.



4 марта правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины. В этот же день Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершение преступления мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения.



Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали псевдоминера, терроризировавшего Харьков с 2020 года.