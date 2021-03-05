Многоходовочка по-лугански. Житель Луганской области заминировал львовский ТРК и сообщил об этом харьковским правоохранителям

Мужчина несколько дней подряд сообщал о подготовке к взрыву в торгово-развлекательном комплексе во Львове из-за невыплаты братом денежного долга.
Об этом рассказали в пресс-службе областного "главка".
Сообщение о минировании поступили оператору службы «102» еще 24 и 25 января 2019 года. Тогда было открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления совместно с оперативными сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, во процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры установили 38-летнего жителя города Рубежное Луганской области, который мог быть причастен к совершению указанного преступления, в частности, имел мотив к его совершению.
По результатам фоноскопической экспертизы полученных образцов голоса фигуранта установлена их тождество голоса лица, осуществившего сообщение в полицию.
Детективы выяснили, что таким образом злоумышленник хотел отомстить своему брату, который задолжал ему 1 млн. 850 тыс. гривен и арендовал помещение в ТРК во Львове.
4 марта правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины. В этот же день Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершение преступления мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения.
Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали псевдоминера, терроризировавшего Харьков с 2020 года.
Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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