05.03.2021 09:08

19-летний юноша, который через канал «Telegram» сбывал наркотические вещества, пойдет под суд

Изюмская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего юноши по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта, а также незаконного сбыта психотропных веществ совершенного повторно (чч. 1, 2 ст. 307 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 19-летний местный житель создал интернет-канал в мессенджере «Telegram», через который осуществлял продажу опасных наркотических средств путем так называемых «закладок», получая при этом денежные средства на электронный кошелек.



Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты наркотические средства, мобильные устройства, с помощью которых последний вел переписку в мессенджере, и пакетики для фасовки наркотического вещества.



Досудебное расследование проводили следователи Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники сектора уголовного розыска Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.



Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.