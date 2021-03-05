Главная Новости Криминал и происшествия 19-летний юноша, который через канал «Telegram» сбывал наркотические вещества, пойдет под суд
05.03.2021  09:08   

19-летний юноша, который через канал «Telegram» сбывал наркотические вещества, пойдет под суд

Изюмская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего юноши по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта, а также незаконного сбыта психотропных веществ совершенного повторно (чч. 1, 2 ст. 307 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 19-летний местный житель создал интернет-канал в мессенджере «Telegram», через который осуществлял продажу опасных наркотических средств путем так называемых «закладок», получая при этом денежные средства на электронный кошелек.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты наркотические средства, мобильные устройства, с помощью которых последний вел переписку в мессенджере, и пакетики для фасовки наркотического вещества.

Досудебное расследование проводили следователи Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники сектора уголовного розыска Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, наркотики, суд
 
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