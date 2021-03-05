05.03.2021 08:14

Военнослужащий потратил деньги и заявил об ограблении

В совершении уголовного преступления работники полиции отдела полиции № 3 Харьковского райуправления № 1 разоблачили 24-летнего жителя поселка Темновка.

10 октября прошлого года в дежурную службу поступило сообщение от мужчины о том, что в лесополосе на него напали двое неизвестных и завладели деньгами в сумме 8000 гривен, мобильным телефоном и продуктами питания. По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Для установления лиц, причастных к преступлению, полицейские начали ряд оперативно-розыскных мероприятий.



Во время проведения очередного допроса мужчина признался следователям, что намеренно придумал данное событие в связи с тем, что деньги он потратил на свои нужды. Мужчина не мог признаться семье в этом и придумал историю о разбойном нападении.



По данному факту возбуждено уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления) и по ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Следователи совместно с военной прокуратурой сообщили о подозрении военнослужащему за заведомо ложное сообщение о преступлении.