04.03.2021 16:38

В Харькове снова "минировали" админздания

Всего правоохранители обследовали 2850 кв. метров прилегающей территории и эвакуировали 50 человек, которые находились возле Харьковской областной госадминистрации. Никаких взрывоопасных предметов в ходе осмотра полицейские не обнаружили.





Информация о заминированиях в зданиях по улице Сумской и Мироносицкой поступила на электронную почту полиции 4 марта в 12:15.





По адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.





Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №1. Все обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются.