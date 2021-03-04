В Харькове снова "минировали" админздания

Всего правоохранители обследовали 2850 кв. метров прилегающей территории и эвакуировали 50 человек, которые находились возле Харьковской областной госадминистрации. Никаких взрывоопасных предметов в ходе осмотра полицейские не обнаружили.
Информация о заминированиях в зданиях по улице Сумской и Мироносицкой поступила на электронную почту полиции 4 марта в 12:15.
По адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №1. Все обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются.
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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