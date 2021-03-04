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04.03.2021  16:38   

В Харькове снова "минировали" админздания

Всего правоохранители обследовали 2850 кв. метров прилегающей территории и эвакуировали 50 человек, которые находились возле Харьковской областной госадминистрации. Никаких взрывоопасных предметов в ходе осмотра полицейские не обнаружили.



Информация о заминированиях в зданиях по улице Сумской и Мироносицкой поступила на электронную почту полиции 4 марта в 12:15.



По адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.



Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №1. Все обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  заминирование, харьков, хога
 
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