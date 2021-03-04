Главная Новости Криминал и происшествия После сессии в Харькове «заминировали» облсовет (ВИДЕО)
04.03.2021  12:47   

После сессии в Харькове «заминировали» облсовет (ВИДЕО)

Правоохранители проверяют сообщение о взрывчатке.

Днем в соцсетях появилось сообщение, что здание облсовета заминировано.

Сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали.

В пресс-службе Нацполицции этот факт подтвердили, сообщив, что на место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Подробная информация будет предоставлена после осмотра здания.

 

Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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