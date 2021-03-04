04.03.2021 12:47

После сессии в Харькове «заминировали» облсовет (ВИДЕО)

Правоохранители проверяют сообщение о взрывчатке.

Днем в соцсетях появилось сообщение, что здание облсовета заминировано.

Сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали.

В пресс-службе Нацполицции этот факт подтвердили, сообщив, что на место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Подробная информация будет предоставлена после осмотра здания.