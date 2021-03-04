После сессии в Харькове «заминировали» облсовет (ВИДЕО)

Правоохранители проверяют сообщение о взрывчатке.
Днем в соцсетях появилось сообщение, что здание облсовета заминировано.
Сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали.
В пресс-службе Нацполицции этот факт подтвердили, сообщив, что на место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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