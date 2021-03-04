04.03.2021 12:21

Вербовал алко- и наркозавимых на незаконную вырубку леса. Полиция задержала 62-летнего рабовладельца (ФОТО, ВИДЕО)

С помощью психологического и физического воздействия работники привлекались к строительным и различных хозяйственных работ, а также в незаконной вырубки леса на территории Богодуховского района области.

Об этом сообщили в областной полиции.



Следователи установили, что мужчина арендовал дом в селе Чернеччина Краснокутского района, подыскал лиц из социально незащищенных слоев населения - бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых лиц, поселил их в домовладении и эксплуатировал на принудительном труда на территории Харьковской области.





"С целью продуктивного функционирования «бизнеса», злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и выполнения другой бытовой работы на территории поместья. Также он проводил с завербованными лицами воспитательную работу, нацеленную на убеждение работников в том, что они должны подчиняться правилам распорядка, выполнять работу как на территории дома, так и при выезде на принудительный труд на территории Харьковской области", - рассказали правоохранители.



3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили 7 человек, привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубки леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин.

Сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области составили санитарно-эпидемиологический акт обследования помещений.



Полицейские вместе с представителями Государственной экологической инспекции в Харьковской области осуществили выезд на место незаконной вырубки леса в село Шубы Богодуховского района, где провели замеры, установили масштабы нанесенного ущерба - обнаружили 192 ствола срубленных деревьев.





Также правоохранители провели обыск в помещении, где жили рабочие, которые непосредственно привлекались к незаконной вырубке леса. Следователи изъяли черновые записи о полученных злоумышленником доходы за эксплуатацию лиц, черновые записи выхода лиц на работу и учетные документы долговых обязательств, паспорта граждан Украины, трудовые и медицинские книжки, другие копии документов, удостоверяющих человек.



Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных. Следователи устанавливают их полные анкетные данные.



В настоящее время решается вопрос об уведомлении 62-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.



Досудебное расследование продолжается.