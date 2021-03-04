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04.03.2021  12:05   

Из-за короткого замыкания в Высоком произошел крупный пожар (ФОТО)

4 марта в 4:52 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в поселке Высокий. Возгорание возникло в летней кухне. Огонь быстро набрал внушительных размеров и распространился на жилой дом, который вплотную был пристроен к кухне.

К месту происшествия направили 4 оперативные отделения пожарно-спасательной службы из поселка Высокий, Мерефа и Харькова. На момент их прибытия из окон дома и кухни вырывалось пламя. Крыша также полностью был охвачен огнем. Общая площадь пожара составляла около 200 кв.м.



Спасатели оперативно отключили электроснабжение и подали 3 пожарные стволы на тушение огня. В 6:11 пожар удалось локализовать, в 09:45 - ликвидировать. Пострадавших нет.



По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.

Тэги:  пожар, высокий, короткое замыкание
 
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