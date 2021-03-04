04.03.2021 10:50

Еще одну аптеку накрыли правоохранители за торговлю наркосодержащими препаратов без рецепта

Все это стало результатом подписанного ранее Меморандума между Харьковским городским советом и ГУНП в Харьковской области о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове.

Факт продажи наркосодержащих препаратов был зарегистрирован в Основянском районе города.

По сообщению пресс-службы областной полиции, 3 марта полицейские управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ зафиксировали факт нелегальной продажи лекарств в аптеке на проспекте Гагарина. Человек без рецепта приобрел в аптечном учреждении 30 таблеток наркосодержащего лекарственного препарата.





Для документирования факта правонарушения на место была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции № 1.



Изъятые наркосодержащие препараты направлены для проведения экспертного исследования.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что 1 февраля Харьковский городской совет и полиция заключили Меморандум о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове. Документ предусматривает совместные действия органов полиции, городской власти, и общественных организаций, направленные на прекращение распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их изготовлению, сбыту, предупреждения вовлечения в употребление наркотиков детей и молодежи на территории города Харькова.